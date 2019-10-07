بعد واقعة "الحمّام".. معايشة داخل مشرحة زينهم مع الجثث مجهولة الهوية

في منتصف ليل الـ 21 من الشهر الماضي، وأثناء تواجد مصطفى المغاوري داخل مستشفى الحمّام المركزي، بمحافظة مطروح، لقيامه بعمله كمعاون إداري بها، دخلت سيدة خمسينية في حالة حرجة وتحملها سيارة الإسعاف وبسؤال المسعف، ذكر أنه قد وجدها ملقاة على الطريق السريع المباشر "مطروح - الأسكندرية"، وبمجرد دخولها الطوارئ تبين سوء إصابتها، وعلى إثر ذلك تم إدخالها الرعاية المركزة لمدة ثلاث أيام حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بعد اليأس من شفائها، رغم أن هذا المشهد من الوارد حدوثه وتكراره كل لحظة بطبيعة الحال داخل مشفى على طريق محوري، إلا أن مصطفى قد شعر ناحيتها بعاطفة لا يعلم سببها.



السائد في مثل تلك الحوادث أن تخطر إدارة المستشفى الجهات الأمنية بالحادث وبالتالي يكون الإجراء، بالفعل تم ذلك، لكن أمرت النيابة بحفظ جسد السيدة في ثلاجة المشفى، حتى تلك اللحظة يذكر مصطفى أنه لا يعلم أي بيانات تخصها فلم تكن تحمل أي مستندات تثبت هويتها ولا هاتف يتواصلوا به مع أحد من أقاربها.



قامت إدارة المستشفى بنشر صورة لهذه السيدة على الصفحات الخاصة بالمحافظة وغيرها من منصات التواصل الإجتماعي ومواصفات الملابس التي كانت ترتديها حيث كانت في عباءة سوداء أسفلها زيي رياضي نفس اللون يميزه خطين باللون الأببض، استمر ذلك حتى وفاتها، ولم يتقدم أحد يظهر معرفته بها لذا اتخذت النيابة الإجراء المعتاد في تلك الظروف وهو حفظ الجثمان في ثلاجة مشرحة الحمام.



بعد تنفيذ القرار ظلت ملامح السيدة عالقة في ذهن مصطفى لا يعي تفسير لذلك لذا قدم طلبا باسمه لنيابة برج العرب لاستلام جثة سيدة بالعقد السادس من العمر، بعد أن مضى على تواجدها نحو10 أيام حتى يدفنها في المقابر الخاصة بعائلته، يفسر " المغاوري " طلبه بأنه أدرك ان من الممكن أن يظل الجسد داخل الثلاجة حتى التحلل، لذا شعر أنه من الواجب تكريمها بالدفن فلا يعلم إن كانت فاقدة للذاكرة أو غيره فلا تُعذب في حياتها وبعد الممات.



صُدم بالرفض من إدارة المشفى ولم يسمح له بأخذ الجثمان لدفنه، حيث علل الدكتور رفيق محمد، مدير مستشفى الحمام أن الإدارة لا تسطع أخذ قرارات بخصوص أي جثمان وأن النيابة هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك حيث تقوم بنشر البينات الخاصة بها في دوريات بكل المحافظات لحين التعرف على هوية صاحبها.



الدستور داخل مشرحة زينهم

دومًا ما نقرأ في الروايات أن الموت له رائحة، لكن نظن أنها جملة مجازية من خيال القاص أو الروائي أما الرائحة النتنة التي تتخلل مسار جهازك التنفسي بمجرد ولوجك مشرحة زينهم، كان ما استقبل محررة "الدستور" داخل مشرحة "زينهم" الكائنة بحي السيدة زينب - جنوب القاهرة- وهي الأكبر والأقدم في مصر، مُعلق على حوائطها الخارجية ملصقات تحمل بيانات مفقودين يبحث عنهم ذويهم، لعل وعسى قد عَثَر عليهم أي من المتواجدين داخل المشرحة في وقت ما.



المدخل مليء بالأسرّة التي تحمل الجثامين داخل المشرحة، ومنها إلى المغسلة، حيث غرفة صغيرة يتوسطها حامل معدني يعلوه مضخ مياه يستخدم في غسل الموتى يقف عليه عدد من المغسلين الشرعيين في زي زيتي اللون، من بينهم كان "سمير. ع" الذي يعمل "مغسل" بالتعاقد مع إدارة المشرحة.



رحلة تلك الجثث يرويها لنا " سمير"، ففي الظروف العادية يقوم بتغسيل المتوفي وتسليمه لذويه، إن كان صاحبه ضحية لحادث سير أو جريمة، وغيرها من الأسباب التي تحيله فيه إدارة المستشفى إلى داخل المشرحة قبل الدفن، لكن في حالات نادرة يكون الجثمان مجهول الهوية لا يحمل أي بيانات، فتطلب منه إدارة المشرحة أن يضع في يد المتوفي أسوار يحمل رقم متسلل ويتم إرسال الرقم لسجلات النيابة حتى يرد هذا الرقم داخل سجلاتها لحين تبيُن أي معلومات عنه.



لكن ما مصير الجثمانين مجهولة الهوية في المشرحة؟

سؤال تطرحه «الدستور » على الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي السابق، الذي اوضح في مستهل حديثه مصدر الجثامين مجهولة الهوية، فيذكر أنها تأتي من حوادث سير أو جرائم تتم في الشارع دون معلومية، ولا يحملوا اَي مستند يشير للاسم او السجل العائلي او محل الإقامة وغالبًا ما يكون أصحابها في حالة تشوه تام لملامح الموجه فيصعب التعرف عليهم.

يكمل أن النيابة تأمر بالحفظ داخل ثلاجة المشرحة لحين السؤال عليه وتسلمه من ذويه، وفِي الكثير من الأحيان يكون إما لمريض نفسي أو فاقد ذاكرة أومن الصم والبكم وصاحبي الإعاقات الذهنية والمتسولين لكن في 20%؜ من القضايا تظل الجثة دون أن يتعرف عليها أحد.

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ماهي الإجراءات المتبعة في تلك الأحوال ؟

يجيب « فودة » أنه يتم تصوير الجثة وتحديد العلامات المميزة بها ورفع البصمات الخاصة بها وأخذ عينة منها، ويتم تقسيم الجثامين لثلاث انواع لجثث مفقودة الهوية لكن يسهل التعرف عليها حيث أن ملامحها لازالت واضحة، وفصيلة اخرى تكون مشوهة لكن ترتدي ملابس ومتعلقات من الممكن التعرف عليها فيما بعد، وأصعب نوع هُو الأشلاء فلا يمكن التعامل معها دون الـ " DNA”، كل تلك الأنواع تحمل أرقام تحفظ على قاعدة بيانات جهات التحقيق لحين ورود أي معلومات عنها.



لما رُفض طلب سامي المغاوري بتحمل نفقات دفن وتغسيل السيدة ؟

يوضح أنه لا يسمح لأي كان التعامل مع الجثمان لكن قبل أن يصرح بدفنه لابد من تطابق البصمة الوراثية بين المتقدم بالطلب والفقيد حتى لا يستغله في اَي غرض تجاري آخر ويتأكد الطب الشرعي أن متسلمه أحد أقاربه.



متى تأخذ النيابة قرار بالدفن ؟

يذكر الدكتور أيمن أنه بعد مضي فترة ٣ أشهر تقرر تخطر ادارة المشرحة أن المتوفى استوفى المدة الثانوية دون أن يتعرف عليها أحد، فتأخذ النيابة قرار بدفنه في أحد مدافن الصدقة المتواجدة بمنطقة " تل العقارب" المتواجدة على مقربة من مشرحة زينهم.

