الباز يدعو الحكومة لتطهير الوزارات من الإخوان

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن وزارة التعليم فصلت 1070 معلما بعد صدور أحكام قضائية ضدهم، لافتا إلى أن عدد الإخوان في كل الوزارات كبير جدا، ويجب استبعادهم.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الإخوان منتشرين في وزارة التعليم والتعليم العالي والإسكان، ويجب أن تحذو الوزارات حذو وزارة التعليم، وهذا ليس تحريض، ولكن دعوة للتصحيح، متابعا: "أدعو الحكومة لتطهير الوزارات من الإخوان".

وأكد "الباز"، أن الإخوان الإرهابية "عدو كامن"، ولن يترك الدولة تستقر، لأن هذا العدو يريد الدولة في حالة فوضى دائمة.