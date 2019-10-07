ارتفاع نتائج الأعمال بمؤشرات بورصة الكويت فى مستهل التعاملات

صعدت مؤشرات بورصة الكويت بنحو واضح لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين - ثانى تعاملات الاسبوع المؤشرات الكويتية اليوم الاثنين، بدعم من قرب الإعلان عن نتائج أعمال الشركات.

وصعد المؤشر العام لبورصة والكويت بنسبة 0.65%، بما يعادل 36.7 نقطة ليسجل مستوى 5705.89 نقطة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.17% و0.82% على التوالي.

وشهدت وتيرة التداولات تسارعًا في التعاملات الصباحية، بفضل الزخم الكبير على أسهم السوق الأول مع قرب الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث.

وبلغ حجم التداولات بالمستهل نحو 33.7 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1595 صفقة حققت سيولة بقيمة 8.4 مليون دينار تركز نحو 89% منها في السوق الأول.

وسجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعًا في المستهل يتصدرها البنوك بواقع 0.9%، يليه بفارض ضئيل الاتصالات بنسبة 0.89%، بينما تراجع 5 قطاعات أخرى بصدارة السلع الاستهلاكية بنحو 2.85%.