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المؤثرات والخدع البصرية المستخدمة في فيلم "الممر" (فيديو)

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:22 م
فيلم الممر
فيلم "الممر"
سناء إسماعيل
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قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن فيلم "الممر"، لم يتم استخدام رصاص حي فيه، ولكن كان هناك بعض التفجيرات الشديدة والتي كادت أن تصيب البعض من النجوم.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "on e": "أنهم خلال تصوير الفيلم، كانوا يدركون أنهم يقدمون شيئًا مهمًا وفكرة أن الناس عندما تشاهد الفيلم تتأثر جدًا بمدى الواقعية التي ظهر بها أكشن الفيلم، وهذا كان بذكاء شديد من المخرج شريف عرفة بالإضافة إلى حماس كل الممثلين بداية من أحمد عز، وحتى أحمد رزق، والذي كان يجري ويقدم مشاهد أكشن خطيرة في الفيلم".

وأكد أن الفنان أحمد عز، يتفانى في عمله ويساعد كل من حوله في تادية دوره، ولذا كان مصدر إلهام لكل من حوله في العمل.

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