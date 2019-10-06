أحمد صلاح حسني: تدربنا على القتال في "الممر".. ويكشف إصابة أحمد عز برصاصة

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن المخرج شريف عرفة، اهتم كثيرًا بأهم التفاصيل خلال تصوير فيلم "الممر".



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "on e"، فترة التدريبات للفيلم كانت طويلة جدًا وكان التركيز على حركة الضباط والجنود وطريقة مسكتهم للسلاح وهذه الفترة أفادتني كثيرًا كممثلين وككتيبة لأننا كنا نتحرك ككتيبة".



وتابع: "كانت التدريبات حالة تدخلنا في الشخصيات أكثر، وكنا وقتها نشعر فعلا اننا في الجيش، وتم التدريب على التحمل واستخدام جميع أنواع السلاح، والتحمل، والاقتحامات، وتمرنت على تدريبات زيادة لأنني كنت ضمن الصاعقة البحرية وتدربت على ارتداء بدلة الغطس والصعود والنزول للمياة فالموضوع كان كبيرًا، فالصعاقة البحرية مشهورين بتدريباتهم القوية".



وأكد أنهم عاشوا في الشخصيات بالفعل حتى أنهم كانوا ينادون بعضهم بأسماء الشخصيات وهذا ما فرق معهم، كما أنهم وفقوا لأنهم كانوا يشعرون انهم يقدمون شيء مهم وكبير، موضحصا أن مشاهد المحارب والقتال كانوا يعيشونها بالفعل وكأنهم داخل هذا الجو.



وعن الإصابات قال، إنه أصيب بالتواء في قدمه مرتين وكان سيصيب عين أحمد عز برصاصة فارغة.

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن المخرج شريف عرفة، اهتم كثيرًا بأهم التفاصيل خلال تصوير فيلم "الممر".



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "on e"، فترة التدريبات للفيلم كانت طويلة جدًا وكان التركيز على حركة الضباط والجنود وطريقة مسكتهم للسلاح وهذه الفترة أفادتني كثيرًا كممثلين وككتيبة لأننا كنا نتحرك ككتيبة".



وتابع: "كانت التدريبات حالة تدخلنا في الشخصيات أكثر، وكنا وقتها نشعر فعلا اننا في الجيش، وتم التدريب على التحمل واستخدام جميع أنواع السلاح، والتحمل، والاقتحامات، وتمرنت على تدريبات زيادة لأنني كنت ضمن الصاعقة البحرية وتدربت على ارتداء بدلة الغطس والصعود والنزول للمياة فالموضوع كان كبيرًا، فالصعاقة البحرية مشهورين بتدريباتهم القوية".



وأكد أنهم عاشوا في الشخصيات بالفعل حتى أنهم كانوا ينادون بعضهم بأسماء الشخصيات وهذا ما فرق معهم، كما أنهم وفقوا لأنهم كانوا يشعرون انهم يقدمون شيء مهم وكبير، موضحصا أن مشاهد المحارب والقتال كانوا يعيشونها بالفعل وكأنهم داخل هذا الجو.



وعن الإصابات قال، إنه أصيب بالتواء في قدمه مرتين وكان سيصيب عين أحمد عز برصاصة فارغة.