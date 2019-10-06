أحمد صلاح حسني: تاثرت جدًا عندما وجدت شباب يطلب دخول الجيش بعد "الممر"

عبر الفنان أحمد صلاح حسني، عن سعادته الكبيرة بعرض فيلم "الممر" على التلفزيون، وذلك لأنه سيدخل كل بيت ويرى الناس تضحيات جيشنا ودرجة حبه لهذا البلد.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "on e": "أكثر شيء أسعدني هو تأثر الشباب الصغير والذين كان لديهم معلوماتهم قليلة جدًا عن جيشنا وتاريخه الحربي وتأثرت أكثر عندما طلبوا أهاليهم دخول الجيش".



وتابع: "مفيش بيت مصري لا يوجد فيه شاب دخل الجيش، فأنا ولدت بعد الحرب ولكن سمعت كثيرًا عن الحرب من عائلتي، وكلنا سمعنا حتى الشباب الحديث ولد ووجد السوشيال ميديا والحروب القتالية فيها بمستوى عالي، ونحن اليوم قدمنا لك نفس المستوى في هذا الفيلم".



واكد أن الفيلم يوصل رسالة قوية جدًا محتواها: "أننا بلد قوية بلد علشان مهمة وكبيرة فالعين علينا كبيرة ووارد جدًا أننا نختلف ولكن في النهاية عندما يكون هناك موقف صعب فإنه لن يدخل أحد ثالث بيننا، فالموقف الصعب عندما يأتي على المصري بيبان معدنه".