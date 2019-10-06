بث مباشر HD مباراة يوفنتوس وانتر ميلان وبدون تقطيع

يلتقي فريقي يوفنتوس وانتر ميلان ضمن الجولة السابعة من الدوري الايطالي 2019 / 2020 ، علي استاد جوزيبي مياتزا ، لعَب السيدة العجوز 6 مباريات فاز خمسة مباريات وتعادل مباراة واحده أمام فيورنتينا بتعادل سلبي بدون أهداف ، يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة ، بينما يتصدر الأفاعي للدوري برصيد 18 نقطة ولم يتلقي أي هزيمة حتي الآن وفاز في 6 مباريات ، ويدخل كلاً منهما اللقاء متحفزاً في الفوز وخطف من الآخر الثلاث نقاط من أجل البقاء على قمة الدوري ، فهل سيفعلها الأفاعي أم السيدة العجوز سيحقق الانتصار في هذا اللقاء ويتصدر..





تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس وانتر ميلان في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 4 ويعلق علي اللقاء عصام الشوالي..





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مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان مباشر





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