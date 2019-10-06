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بث مباشر HD مباراة يوفنتوس وانتر ميلان وبدون تقطيع

بث مباشر HD مباراة يوفنتوس وانتر ميلان وبدون تقطيع

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:00 م
جريدة الدستور
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يلتقي فريقي يوفنتوس وانتر ميلان ضمن الجولة السابعة من الدوري الايطالي 2019 / 2020 ، علي استاد جوزيبي مياتزا ، لعَب السيدة العجوز 6 مباريات فاز خمسة مباريات وتعادل مباراة واحده أمام فيورنتينا بتعادل سلبي بدون أهداف ، يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة ، بينما يتصدر الأفاعي للدوري برصيد 18 نقطة ولم يتلقي أي هزيمة حتي الآن وفاز في 6 مباريات ، ويدخل كلاً منهما اللقاء متحفزاً في الفوز وخطف من الآخر الثلاث نقاط من أجل البقاء على قمة الدوري ، فهل سيفعلها الأفاعي أم السيدة العجوز سيحقق الانتصار في هذا اللقاء ويتصدر..

تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس وانتر ميلان في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 4 ويعلق علي اللقاء عصام الشوالي..

الدستور اون لاين ، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان مباشر في لقاء اليوم الأحد 6 / أكتوبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي يوفنتوس وانتر ميلان مباشر، علي الدستور اون لاين ، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف.

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بث مباشر .. مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم الاحد 6 - 10 - 2019

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