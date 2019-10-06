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مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان hd .. مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان hd .. مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:28 م
جريدة الدستور
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم عامة وفى إيطاليا خاصة المباراة النارية المرتقبة مساء اليوم الأحد بين فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان ضمن الجولة السابعة من الدورى الإيطالي على ستاد جوزيبي مياتزا فى تمام الساعة 8:45 مساءا بتوقيت القاهرة الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة وتنقلها على الهواء مباشرة قناة بى ان سبورت 4 بتعليق المتألق عصام الشوالى ..
أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، أن مباراة اليوم المرتقبة أمام يوفنتوس، ستكون مباراة حماسية يترقبها الجميع.
ويستقبل النيراتزوري نظيره البيانكونيري على ملعب "جوزيبي مياتزا"، بمنافسات الجولة السابعة للكالتشيو.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم بث مباشر
وقال كونتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، والتي نشرها موقع "فوتبول إيطاليا": "أتوقع مباراة بين فريقين في قمة جدول الدوري الإيطالي".
وأضاف: "هذه هي الفرق التي حققت أداءً أفضل حتى الآن من الفرق الأخرى، لكننا ما زلنا في الأسبوع السابع فقط، ستظهر القيم الحقيقية للأندية بمرور الوقت، ولهذا السبب أقول دائمًا أننا سنحقق طموحاتنا لاحقًا ونرى ما الدور الذي يمكن أن نقوم به في هذا الموسم".
وواصل كونتي: "المؤكد أن هذا ديربي إيطاليا وهي مباراة كبيرة يريد الجميع مشاهدتها، يجب أن تكون لدينا الرغبة والحماس والشجاعة للعب هذا النوع من المباراة".
وتابع: "كل مباراة هي خطوة أخرى في الرحلة وعملية النمو، بما في ذلك الهزيمة من برشلونة، لأننا نقيم ما فعلناه بشكل صحيح وما يجب تغييره".

موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان القنوات الناقلة بث مباشر
هذه هي المرة الأولى التي سيواجه فيها كونتي يوفنتوس منذ مغادرته النادي في عام 2014، وعلّق: "نحن نواجه فريقًا وضع المعايير في الكالتشيو لسنوات عديدة وحقق أداءً جيدًا في أوروبا، يعود الفضل لأولئك الذين عملوا هناك على مر السنين وأنشأوا فريقًا رئيسيًا حقيقيًا، لقد عملوا بشكل جيد وهم مثالاً للآخرين، وهذا لا شك فيه".
وعن مشاركة روميلو لوكاكو، أوضح كونتي: " آمل أن أكون قادرًا على الاعتماد على المزيد من اللاعبين بعد فترة التوقف الدولي، من المهم بالنسبة لفريق مثل إنتر في الكالتشيو ودوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا إشراك الجميع، سوف يلعب لوكاكو إذا كان بإمكانه جاهز بدنيًا، وإلا فسيبدأ شخص آخر".

مباراة اليوفى والانتر اليوم
وأكد: "نستعد لهذه المباراة بحماس بعد أداء جيد في برشلونة، لقد غيرنا هذا الفريق بشكل جذري من السنوات السابقة، وبينما يتحدث الجميع عن اللاعبين الذين حضروا، ينسى هؤلاء الذين غادروا وأنهم كانوا أعمدة فريق إنتر".
وأردف كونتي: "العديد من لاعبينا شباب ويفتقرون إلى الخبرة في مباريات كبيرة مثل هذه، يجب أن يتحسنوا من حيث التكتيكات واللياقة البدنية والثقة بالنفس، سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نعمل ليلًا ونهارًا من أجل ذلك".

ديربى إيطاليا
وواصل: "لقد طُلب مني المجيء إلى هنا لإحضار عقلية معينة ويسعدني العمل مع هؤلاء الفتيان بغض النظر عن النتيجة".
وأتم: "لدينا بعض اللاعبين الجيدين للغاية الذين من خلال العمل الشاق يمكنهم أن يصبحوا لاعبين بارزين، مهمتي هي مساعدة كل لاعب على التحسن، لأن ذلك سيرفع مستوى الفريق وطموحاتنا للمضي قدمًا، هذا أمر أساسي".

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