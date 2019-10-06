الوطنية للإعلام: عرض"الممر" في الثامنة مساء على الأولى الأرضية

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أنه نزولا على رغبة المشاهدين، فقد تم تعديل موعد عرض فيلم "الممر" على القناة الأولى، ليذاع في الثامنة مساء، اليوم الأحد، بدلا من الساعة العاشرة.



وأوضحت الهيئة أن الفيلم سيعرض الليلة على البث الأرضي للقناة الأولى، فيما يذاع فضائيا على شاشة القناة الأولى، يوم الجمعة المقبل.



وكانت الهيئة قد اتفقت، في وقت سابق، مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، على عرض فيلم "الممر" على شاشة القناة الأولى أرضيا يوم السادس من أكتوبر.



وجاء الاتفاق انطلاقًا من حرص الجانبين على حق المشاهد المصري في مشاهدة هذا الفيلم الذي يؤرخ لحقبة تاريخية هامة من عمر الوطن خلال حرب الاستنزاف، وملحمة وبطولات قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وتضحياتها الغالية من أجل استعادة الأرض والكرامة.