فيديوجراف| "عرض فيلم الممر و1000 فرصة عمل جديدة" أبرز أخبار السبت

يقدم "الدستور" موجزًا لأهم 5 أخبار في الساعات الماضية.



الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

https:www.dostor.org2857461

محمود حافظ يروج لـ"الممر" على "on e" بصورة من الكواليس

https:www.dostor.org2858270

"القوى العاملة" تعلن عن 1000 فرصة عمل جديدة براتب 2000 جنيه

https:www.dostor.org2858266

كوريا الشمالية تنهى المفاوضات النووية مع أمريكا فى ستوكهولم

https:www.dostor.org2858291

جهاز المنتخب يطمئن على إصابة عمرو السولية

https:www.dostor.org2858251