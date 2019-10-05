كوريا الشمالية تنهى المفاوضات النووية مع أمريكا فى ستوكهولم

ذكر تقرير إعلامي أن ممثل كوريا الشمالية إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم، كيم ميونج جيل أعلن إنهاء هذه الجولة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي.



ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة "داجينس نييتر" السويدية مساء اليوم، عن كيم قوله أمام الصحفيين عقب اللقاء بين الجانبين: "لقد خاب أملنا في الولايات المتحدة، ولم تلب المفاوضات توقعاتنا ومن ثم أنهيت".



وأضاف كيم أن الولايات المتحدة لم تقدم شيئًا إلى مائدة المفاوضات، والآن على واشنطن أن تستأنف الحوار.

