خالد عكاشة: هذا ما تعلمته من والدى كقائد عسكرى (فيديو)

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه تعلم من والده القائد العسكري الراحل اللواء طيار محمد زكي عكاشة، أن مصر هي رقم واحد، وأن الإنسان لا يكون له كرامة إلا في وطن منتصر وله كرامة، وأنه من أجل مصر عليه أن يبذل كل الجهد والتضحية.



وأضاف عكاشة خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "كأب تعلمت منه الالتزام بالشرف العسكري حتى في الحياة المدنية، وتعلمت البحث عن المعرفة والتدقيق، والقراءة أكثر من مرة لتكوين رأي، وألا يعتاد على الوجبات السهلة والأحكام سابقة التجهيز".

