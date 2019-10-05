تعليق محمد حماقي على أول متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة في The Voice

علق الفنان محمد حماقي، على حالة المتسابقة المغربية وئام رضوان، أول متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تشارك في برنامج المسابقت The Voice وتستطيع أن تخطف قلوب أعضاء اللجنة.



وقال "حماقي"، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "وئام أثرت فيا لما اختارتني، وكانت أقوى واحدة في المكان بإحساسها والطاقة الإيجابية اللي نشرتها على المسرح وهي بتغني، وإن شاء الله هنحقق حلمها مع بعض فريق حماقي".



وكانت وئام، قد استطاعت أن تخطف قلوب أعضاء لجنة تحكيم البرنامج بصوتها، والتف عليها الجميع تباعًا وتنافسوا على ضمها لفريقهم ولكنها اختارت الفنان محمد حماقي أول الملتفين لها والذي حرص على مساندتها على مسرح البرنامج.

