راينا يوسف تشارك في عرض فيلم "ليلة حب" بمهرجان "أرهوس" بالدنمارك.. صور

شاركت الفنانة رانيا يوسف، في عرض فيلم "ليلة حب"، والذي عرض خلال افتتاح مهرجان "أرهوس"، للسينما العربية بالدنمارك.



الفيلم كان قد تم البدء بتصويره تحت عنوان "حب إيه"، وهو عن قصة من تأليف رانيا البشبيشي، من فصول مجموعتها القصصية التي تحمل اسم "كلاش باك".



ويشارك في بطولة العمل، رانيا يوسف التي تصدرت الملصق الإعلاني للفيلم وهي ترتدي النقاب، تماشيًا مع الشخصية التي تجسدها خلال الأحداث، ويشاركها العمل كل من هبة مجدي ورانيا منصور، والفيلم للمخرج رضا عبدالرازق.

