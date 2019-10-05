سعودي يحقق حلم نجل عمه الراحل.. وحماقي ينقذه في اللحظات الأخيرة

شارك المتسابق السعودي عاصم سلام، في برنامج the Voice، وذلك تحقيقًا لرغبة نجل ابن عمه الراحل في الوقوف على مسرح البرنامج.



وقدم عاصم أغنية "عايش سعيد"، وهي من نوعية الأغاني الرومانسية، وأنقذه الفنان محمد حماقي في اللحظات الأخيرة بعد أن التفت إليه قبل اللحظات الأخيرة من انتهاء الموسيقى.



وقال محمد حماقي، في تعليقه على صوته: "صوتك حساس ومؤثر ولو كان فيه بعض الهفوات، ولكنها ستعالج كلها خلال التدريبات".



وأكد أن الهفوات تعالج في التدريبات، ولكن ملا يمكن علاجه أبدًا هو الإحساس، فلا يمكن أن يكتسبه أحد بالتدريب.

