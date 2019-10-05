تفاصيل أول اجتماع للجنة "قروض الصحفيين" بتشكيلها الجديد

انتهت لجنة القروض والإعانات من عقد أول إجتماع لها بتشكيلها الجديد، اليوم، برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، وحضور كل من: حسين الزناتي، وكيل النقابة، ومحمد يحيى يوسف، رئيس لجنة الخدمات النقابية.



وأوضح جمال عبدالرحيم، خلال تصريحات له، أن اللجنة اتخذت قرار بتطبيق لائحة القروض الحسنة بشكل كامل، على أن يتم إنهاء جميع قوائم الانتظار، في موعد اقصاه أسبوعين، ليتمكن أي صحفي كان قد تقدم بطلب قرض من صرفه.



وأشار "عبدالرحيم"، إلى انه من المقرر أن يتم التواصل مع الزملاء هاتفيًا من أجل إبلاغهم بإنهاء الإجراءات الإدارية قبل الصرف، وتم إعداد قائمة مدبئية اليوم تضمنت عدد من الأسماء، على أن يتم التواصل مع باقي الأعضاء تباعًا.



وأكد وكيل أول نقابة الصحفيين، أن قوائم الإنتظار تضمنت 295 صحفي، مما سيحمل النقابة مبلغ مليون ونصف، الأمر الذي دفع اللجنة لإتخاذ قرار بالصرف على دفعات.