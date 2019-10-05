نجوى كرم توضح حقيقة وضع شروط لإحياء حفلات فنية في الإمارات.. فيديو

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حقيقة الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول وضعها شروط لإحياء حفلات فنية في الإمارات.



وقالت خلال تصريحاتها لبرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "ما كان فيه شروط أبدًا، نحن لما بيجينا عرض من الإمارات الحبيبة لأي مهرجان كان، بنجي من كل قلبنا لأن بنعرف كل شيء منظم، وكله بيليق بالفنان العربي".



يذكر أن نجوى كرم، طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية "بعشق تفاصيلك"، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا، إخراج وليد ناصيف.

