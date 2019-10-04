شيزوفرينيا الجزيرة.. تحرض على المظاهرات في مصر وتحذر منها بالعراق

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا مصورًا يرصد حالة "شيزوفرينيا" تعاني منها قناة الجزيرة القطرية.



ويوثق التقرير تحريض مذيعي القناة، على المظاهرات في مصر، بينما في حالة العراق حذرت المذيعة من المظاهرات، وطالبت المتظاهرين أن يتعظوا من دروس المنطقة وما يجرى من حالات فوضى.



كما تبنت القناة القطرية تصريحات السلطات العراقية بوجود مندسين بين المتظاهرين.

