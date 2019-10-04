يوسف الحسيني: أردوغان وحش يسير على قدمين

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعوانه وجماعته، والإعلاميين القابعين في الدوحة، لم يظهر أي منهم دليلًا واحدًا على أي أمر يمس نزاهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا لأنه رجل نزيه بالفعل.



وأضاف خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز":"وهذا على عكس أردوغان الرجل الفاسد، الذي يمتلك قدرًا وافرًا من الغباء، فجعل متحدث الرئاسة يقول سنلاحق المعارضة ونخطفهم، لن نترك ولا واحد من جماعة كولن، هنجيبهم من كل أرجاء العالم".



ولفت الحسيني، إلى أنه بالفعل خطفوا اثنين من ماليزيا، فضلًا عن اختفاء ما لا يقل عن 183 تركي من الدول التي هربوا إليها من جحيم أردوغان، وحتى مارس 2018 تم فصل 172 ألف من بينهم قضاة وجنرالات في الجيش وأساتذة جامعيين.



وأردف:"لم يحدث مثل هذه الأمور إلا عن طريق الأتراك، مثل ما حدث مع الأرمن في 1915، ومع الأكراد فوق 80 ألف كردي، فتركيا دولة المذابح وهذا الرجل وحش حقيقي يسير على قدمين، كذاب وإعلامه كاذب وصحافته كذابة".

