"الممر" على شاشة التلفزيون المصرى إهداء من المتحدة للخدمات الأعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية إهداء عدد من الأعمال للعرض على شاشات قنوات التلفزيون المصرى الأرضية والفضائية، فى اطار الحفاظ على دور التليفزيون المصري فى نشر الوعى الوطنى فى المناسبات المرتبطة بالمجتمع المصري، ووافق التلفزيون المصرى على قبول الأهداء.



وتأتى هذه الخطوة فى اطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الأستاذ حسين زين والشركة المتحدة للخدمات الأعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى، تزامنا مع الأحتفالات بذكرى نصر اكتوبر المجيد



ومن جانبه، قال الأستاذ تامر مرسى، رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية "إن المجموعة أهدت عملين تمتلك حقوق عرضهما فى مصر و هما: الفيلم الوثائقى "مصر من السما – الجزء الأول" و الذى يسرد مراحل مختلفة من حياة مصر، للعرض على احدى قنوات التلفزيون المصرى، يوم الأحد الموافق السادس من اكتوبر، وفيلم "الممر" انتاج 2019 من إخراج وتأليف شريف عرفة وبطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، للعرض على إحدى القنوات الأرضية التابعة للتلفزيون المصرى، يوم 6 اكتوبر، على أن يعاد عرضه مرة اخري على إحدى قنوات التلفزيون المصري الفضائية، يوم الجمعة الموافق 11 من اكتوبر 2019"



وأثنى تامر مرسى على دور التليفزيون المصري في زيادة الوعي وترسيخ القيم والمباديء المصرية.



ويذكر أن مجموعة المتحدة أعلنت فى وقت سابق أن فيلم الممر سيتم اذاعته على قناة "أون اي"، يوم الأحد 6 اكتوبر فى العاشرة مساءا، و على قناة دى ام سي يوم الجمعة فى الساعة 11 مساءا. ِ