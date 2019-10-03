أخصائية نفسية: "مش كل المدرسين مؤهلين نفسيا للتعامل مع الطلبة"

دعت الدكتورة سهام حسن، أخصائية نفسية، إلى إجراء تقييم نفسي للمدرسين، قائلة: "مش كل خريجي رياض أطفال وتربية أسوياء نفسيًا، وبعض المدرسين يتنمرون بأنفسهم على الأطفال".



وأضافت سهام، خلال لفائها مع الفنان شريف منير في برنامج "أنا وبنتي" المذاع عبر فضائية "on e"، أن المدرسين قد يكون لديهم خبرة أكاديمية، لكن ليس لديهم خبرة في التعامل مع الأطفال.



وتحدثت الأخصائية النفسية، عن ضرورة وجود مدرس مساعد في الفصول لمراقبة سلوكيات الأطفال، وحل المشكلات.



كما أوضحت ضرورة وجود ثقة بين الأم وابنها، ليحكي لها ما يتعرض له من "تنمر" داخل الفصل، وتبدأ في التعامل معه، وتصعيد الأمر إلى مدير المدرسة.

