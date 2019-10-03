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توفيق عكاشة: أرفض إغلاق الإعلام الإلكتروني.. والشعب له رغبات يجب تحقيقها

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:18 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن حروب الجيل الخامس تطبق على الشعب المصري كاملة بحذافيرها، مشيرًا إلى أن إغلاق الإعلام الإلكتروني كما يطالب البعض، ليس حلًا.

وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أي شعب لديه رغبات، تأتي في مقدمتها رغبتي الشعور بالأمن والاستقرار، وعندما يتم إشباع تلك الرغبة، ننتقل لرغبة أخرى.

وأردف: "لا بد أن تتواكب الدولة مع رغباتها لتشبعها، لأنها لو توقفت أمام رغبة، الدنيا تتأزم، وتنتج حالة من عدم التفاعل، يتحول الشعب في مكان والسلطة في مكان آخر".

وأشار إلى أنه بعد تحقق إشباع لرغبة الأمن، تظهر الرغبة الأخرى، وهي الرغبة الاقتصادية والسياسية، وكلاهما تؤثر على الآخر.

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