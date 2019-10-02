الأهلي 1-0 الإنتاج الحربي.. رمضان صبحي يهز الشباك بالهدف الأول

نجح فريق الأهلي بإحراز الهدف الأول، خلال اللقاء القائم بينه وبين الإنتاج الحربي، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.



ونجح اللاعب رمضان صبحي في إحراز الهدف الاول، بعد تمريرة بينية قادمة من مجدي أفشة ليضعها الأول في منتصف شباك الإنتاج الحربي، خلال الدقيقة 25 من عمر المباراة.



ودخل الأهلي بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول



خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية



ثلاثي ما قبل المهاجم: حسين الشحات، مجدي "أفشة"، رمضان صبحي



المهاجم: جونيور أجايي



حاول جونيور أجايي التسديد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 3، لكن الكرة أخطأت المرمى وتذهب بجوار القائم.



وفي الدقيقة 9 كاد يسجل الأهلي هدفه الأول عن طريق رمضان صبحي، بعد اختراق ناجح داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة التي اصطدمت في القائم.

