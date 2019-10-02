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مشاھدة مباراة لیفربول وريد بول بث مباشر الیوم الأربعاء 2 / 10 / 2019 دوري أبطال أوروبا جودة عالية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:27 م
جريدة الدستور
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لحظات قليلة تفصل الملايين من عشاق الساحرة المستديره من مشاهدة  لقاء ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب الفراعنة،  الذي يسعي لإستعادة بريقه أوروبياً و نظيراً قوياً لفريق  سالزبورج النمساوي في تمام التاسعة مساء اليوم  وتقام المباراة علي معقل الريدز "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

 نتيجة بحث الصور عن ليفربول

ويدخل ليفربول مباراة اليوم منتشياً بتحقيق 7 إنتصارات متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليعتلي صدارة البطولة بـ 21 نقطة، متفوقاً بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة

 

يأمل ليفربول أن يواصل تألقه لكن هذه المرة على صعيد مسابقة دوري ابطال اوروبا، لتجاوز أثار الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الاولى أمام نابولي الايطالي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "سان باولو".

ولن تكون مهمة ليفربول في حصد النقاط الثلاث "سهلة" حيث يواجه طموح سالزبورج الذي اكتسح جينك البلجيكي 6-2 في الجولة الأولى، ليتصدر المجموعة الخامسة بفارق الأهداف أمام نابولي "الوصيف".

           

 

شكيل ليفربول المتوقع أمام سالزبورج

 

حراسة المرمي:أدريان.

 

خط الدفاع: روبرتسون- فان ديك-ماتيب- أرنولد.

 

خط الوسط: هندرسون- فابينيو- فاينالدوم.

 

خط الهجوم: محمد صلاح- ماني- فيرمينيو.

 

تشكيل سالزبورج المتوقع أمام ليفربول:

 

حراسة المرمى: ستانكوفيتش.

 

خط الدفاع: راسموس، أندريه سيلفا، فوبر، أولمر.

 

خط الوسط: سوبوسلاي، يونوزوفيتش، مويبو، هوانج.

 

خط الهجوم: مينامينو، كويتا.

 

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج

 

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

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