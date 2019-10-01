"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

حرصت الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، على كتابة وصيتها قبل وفاتها، والتي حرمت فيها والدها من الميراث.



وطالبت "تميم" في وصيتها، تحويل كل ممتلكاتها وأموالها إلى والدتها وشقيقها ولا أحد آخر سواهما، كما أوصت أيضا بالزكاة وإطعام المساكيين وكفالة اليتيم والمساكين.



وتابعت "تميم" بالوصية أن تتبعوا صراط الله المستقيم، وتسامحوني إن كنت أساءت اليكم والدعاء بالرحمة، وأن تعتمروا لي وتحجوا عني إذا تيسر لكم، وأن تكرموني في وفاتي.

