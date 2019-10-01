كيف أثر الفن في نجاح الثورة السودانية؟

استعرض تقرير بثته فضائية "الغد" الإخبارية، أثر الفن، ودوره المحوري في صياغة البنيات الثقافية للمجتمع السوداني، من خلال طرح ومناقشة الرؤى الثقافية بلغة مبسطة.



قال أصحاب مبادرة "تلوين وأفق جديد"، إنهم استخدموا فن الجرافيتي، لأنه يمزج بين الكتابة والرسم معًا، ورسموا جداريات تتكلم عن التنوع الثقافي، مشيرين إلى أن الفنون البصرية والأشعار والأهازيج كان لها دور كبير في مرحلة الثورة، ثم بناء الدولة في السودان، في تبسيط الأفكار والرؤى.