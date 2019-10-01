بتصميمات فرعونية.. محمود غالى يتألق فى مؤتمر "مصر الطريق إلى إفريقيا"

على هامش مؤتمر ومعرض "الاستثمار العربي الإفريقي.. والتعاون الدولي.. مصر الطريق إلي إفريقيا"، الذي أقيم خلال الفترة من 29 سبتمبر ويستمر حتى 2 أكتوبر، نظم مصمم الأزياء المصري محمود غالي فاشون شو ضمن الفعاليات الترفيهية للمؤتمر في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



تضمن العرض، فساتين سواريه مختلفة الأشكال والألوان، وافتتح بتصميمات ذهبية ترمز لمصر الفرعونية وأفريقيا، مع استخدام عارضات من الجنسيتين لإضفاء التنوع، كما شهد أيضا الفاشون انطلاقة جديدة لأزياء الجمبسوت بألوان مثل الأحمر والأخضر والبيبي بلو.



واختتم العرض بفستان عرائس ارتدته الفنانة الشهيرة منة فضالي، والذي تميز بوجود أشكال مختلفة من التطريز، وعدد من الكسرات، وذيل طويل من الوراء، وأبدت إعجابها بتصميمات صديقها المصمم محمود غالي الأقرب إلى قلبها في كل الأوقات.