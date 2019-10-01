ضبط 10 أسلحة نارية غير مرخصة وقضيتى مخدرات بالمنيا

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالمنيا بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات في ضبط 10 قطع سلاح ناري غير مرخص، وكميات من الحشيش والأقراص المخدرة بحوزة متهمين قبل بيعها وترويجها على عملائهما.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح أجهزة البحث الجنائي في ضبط 10 قطع سلاح ناري غير مرخص من بينها بندقية خرطوش ومسدسين و7 فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع، بالإضافة إلى 7 طلقات حية متنوعة الأعيرة.



كما ضبطت مباحث مكافحة المخدرات متهمين وبحوزتهما كميات من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة قبل بيعها وترويجها على عملائهما بالمحافظة.



تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين.