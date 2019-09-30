فريدة الشوباشي: كنت واثقة من فشل دعوات الإخوان للتظاهر

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إنها كانت واثقة من فشل دعوات الإخوان للتظاهر وأخبرت كل أصدقائي في الدول الخارجية بذلك.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "كل يوم" مع الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع عبر فضائية "on e": "جموع المصريين خرجت وذلك على الرغم من تهديدات الإخوان بالويل والثبور وعظائم الأمور".



وتابعت: "لم يهمنا لأننا مؤمنين ببلدنا وهم ليس لهم بلد، ويتحدثون من منصة عند الخواجة أردوغان، الذي يفعل مصائب في تركيا ولا يتحدث عنها جماعة الحقوق".