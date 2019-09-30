أسامة سرايا: "أيمن نور" هو وزير إعلام الإخوان ويحصل على تمويلات ضخمة من قطر وتركيا

انتقد الكاتب الصحفي أسامة سرايا، أداء بعض الصحف المصرية والتي وصفها بأنها تعزف على موسيقى الإخوان خلال الفترة الحالية وهو ما ظهر في بعض عناوين الصحف خلال الجمعة الماضية، حيث استخدمت مصطلحات تستخدمها الإخوان مثل "جمعة الخلاص".

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الإخوان يشعرون بسعادة بالغة عندما يرون الإخوان المصري يعزف نفس موسيقاهم.

وواصل أن جماعة الإخوان الإرهابية على أرض الواقع منسحبون من المشهد الإعلامي ومن يدير المشهد الإعلامي الإخواني حاليا هو أيمن نور، والذي يمكن اعتباره وزير الإعلام الإخواني، الذي يحصل على تمويلات ضخمة من قطر وتركيا، ويشن حربا إعلامية على مصر من خلال 5 قنوات بالتعاون مع عدة أشخاص.

ولفت إلى أن عادة الإخوان هي الاستعانة بأشخاص ليسوا منهم، ولا علاقة لهم بالجماعة ليتحدثوا باسمهم.