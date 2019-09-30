دفندر 2020 تتمتع بتكنولوجيا القيادة عن بعد

يمكن لمالكي سيارات الدفع الرباعي قيادة مركباتهم في يوم ما من خلال جهاز التحكم عن بُعد، هذ ما أكده مهندس منتجات لاند روفر، ستيوارت فريث.



ووفقا لما نقله موقع Autocar Friday عن فريث، الذي قال، إن التكنولوجيا في تطور، فبشكل أساسي، يمكن للسائق القفز من الموديل الجديد لمركبات لاند روفر، دفندر 2020 أثناء مرور صعب على الطرق الوعرة، واستكشاف العائق ثم التحكم عن بعد في سيارات الدفع الرباعي من خارج السيارة.



وأضاف مهندس منتجات لاند روفر، ستيوارت فريث ان «كل هذا سيحدث بسرعات منخفضة للغاية، لذلك لا تظن أن لاند روفر ستسمح لك بتحطيم مركباتها عبر الكثبان الرملية باستخدام هذا النوع من التكنولوجيا».



وتابع فريت أن «بنية سيارات الدفع الرباعي قادرة تمامًا على تشغيل مثل هذا النظام» مؤكدا أن الشركة لديها نماذج أولية باستخدام تقنية التحكم عن بُعد.



،وفقًا للتقرير، فإن هذا النوع من التكنولوجيا سيعمل مع نظام Defender's 3D Scout. وتصنع التقنية المتطورة منه صورة افتراضية لسيارات الدفع الرباعي من وجهة نظر خارجية.



وأشار إلى أن أي تحسينات في المستقبل ستشمل أنواع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات حيث يمكن من خلال التقنية أن يتحكم السائق فيها.



ومن المتوقع أن يتم طرح الابتكار الجديد من موديل 2020 Defender بالولايات المتحدة بأسعار تبدأ من 50،925 دولارًا لـ طراز موديل الأبواب الأربعة.



وأشار الموقع إلى أنه سوف تحدد أسعار سيارة الدفع الرباعي Defender 90 ذات البابين عام 2020.