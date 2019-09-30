محامٍ بالنقض يتقدم ببلاغ ضد أردوغان أمام المحاكم المصرية.. فيديو

قال طارق محمود، المحامي بالنقض، إنه تقدم ببلاغ ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإصدار حكم ضده بأنه راع وداعم للإرهاب في مصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لن ننسى ضبط مركبين تركيين، محملين بالسلاح للإخوان"، مشيرا إلى أن الحكم فور صدوره من مصر سيتوجه به إلى المحكمة الدولية، ليثبت للعالم أن أردوغان هو الراعي الرسمي للإرهاب.



وأكد أن أردوغان يستغل اسم مصر في كل لقاء له ويحاول تشويهها والنيل منها، موضحًا أنه تم إخطار السفارة التركية ولكنها رفضت استلام الإخطار، وقضت المحكمة بتأجيل القضية.

