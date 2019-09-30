الديهي لزوبع: "ورينا شجاعتك وتعال موت شهيد في مصر"

وصف الإعلامي نشأت الديهي، حمزة زوبع بأهطل الإخوان، قائلًا إن رسول الإخوان الذي يقدسونه حسن البنا قال ما قال في الشيوعية، ورغم ذلك فـ "زوبع" الإخواني يقدس الشيوعية ويحتفي بها.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN": "إنت إخوان ولا أخوات ولا رفيق ولا تبع الشيوعية ولا المركسية، ولا إيه".



ولفت إلى أن زوبع نشر تغريده على "تويتر" قال خلالها عبر الحزب الشيوعي الفرنسي عن ما وصفه بنضال الشعب المصري ضد السيسي، معقبًا: "من إمتى الإخوان بيتضامنوا مع الحزب الشيوعي، أنا عارف إن الإخوان يتعاونوا مع الشيطان والحزب الشيوعي وفتيات الليل، ولكنهم يحاولوا أن يظهروا أنفسهم على أنهم رجال دين، وحمزة زوبع علشان اهطل يحتفي بالشيوعية".



وتابع "الديهي"، مخاطبًا حمزة زوبع: "أنت قاعد في تركيا بتعمل إيه بتجاهد في تركيا ما تيجي تموت شهيد لو أنت صادق في دعوتك للمصريين للخروج للشهادة، أنت وأمثالك، مش ده موت في سبيل الله وبتقول للناس خليكم شجعان ما تيجي تورينا شجاعتك، لكن كلنا عارفين أنك مش راجل وجميع من في تركيا وقطر نعاج وليسوا خرفان".

