"سي إن إن" تكشف كواليس قضية "عزل ترامب"

سلطت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية، الضوء على أزمة رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية الضغط على السلطات الأوكرانية من أجل التحقيق مع نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.



وقالت الشبكة إن هذه الفترة تعد الأهم في حياة جولياني المهنية الطويلة، وبدأت الأمور بشكل جيد بما فيه الكفاية حتى ليلة الجمعة الموافق 20 سبتمبر، حضر محامي الرئيس الشخصي مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض، حيث كان يبتسم للكاميرات إلى جانب صديقته ماريا ريان، لكن بعد أسبوع، كان جولياني تحت الحصار، وفي قلب الأحداث التي أدت إلى أول تحقيق رسمي لمقاضاة الرئيس منذ 20 عامًا.



وأضافت: أنه في ما بين ذلك، أجرى "جولياني" أكثر من 5 مراسلات مع شبكة "فوكس نيوز" ونشر ما يقرب عن 50 تغريدة عبر موقع التدوين العالمي "تويتر" وكان الكثير منها عن جو بايدن، وابنه هنتر، ومعاملاتهم المزعومة في أوكرانيا.



وتابعت: كانت ذروة سريالية لمهمة جوليان البالغة من العمر 10 أشهر، والتي تهدف إلى إثبات نظريته أن أصول التحقيق في التدخل في الانتخابات الروسية يمكن إرجاعها إلى تعاملات الديمقراطيين في أوكرانيا، على طول الطريق ذهب إلى وارسو ومدريد وما يقرب من أوكرانيا. التقى بمواطنين أجانب، بالتنسيق مع مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية، وتحدث مع الصحفيين عن واحدة من أكبر الفضائح في التاريخ الأمريكي الحديث.



وأكدت الشبكة أن الغرض الحقيقي من الضغط على أوكرانيا هو الشوشرة على قضية التعاون مع روسيا في الانتخابات، وبالتالي إثارة الأزمات لبايدن، ولكن بسرعة مذهلة انقلبت الأمور، وأصبح الأمر قضية وتحقيق، وتم استدعاء وزير الخارجية مايك بومبيو واستقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا، ويواجه جولياني نفسه الآن احتمال أن يكون في مفترق طرق التحقيق في قضية مجلس النواب.



وقال جولياني إنه لن يدلي بشهادته دون استشارة موكله، ترامب، ويجب حماية تلك الشهادة عن عمله لصالح الرئيس بامتياز المحامي - العميل.



وكشفت الشبكة كواليس الأزمة في البداية، قائلة: يمكن إرجاع دور جولياني في أوكرانيا إلى نوفمبر 2018، عندما تم الاتصال به من قبل شخص يصفه بأنه "محقق معروف" ربطه برجل أعمال أمريكي الأوكراني في فلوريدا يدعى ليف بارناس، والذي يبدأ جولياني من خلاله التحدث مع عدة مواطنين أوكرانيين حول معلومات حول موضوعين يهما موكله، الرئيس ترامب.



الأول يتعلق بما وصفه جولياني بالتواطؤ بين الديمقراطيين وأوكرانيا خلال انتخابات عام 2016، والثاني هو الادعاء بأن نائب الرئيس بايدن قد ضغط على أوكرانيا لوقف التحقيق المتصل بابنه.



كما أنه تحدث مع كان فيكتور شوكين، المدعي العام السابق لأوكرانيا في ديسمبر 2018، عبر سكايب، ففي عام 2016، كان بايدن من بين العديد من القادة الغربيين الذين حثوا أوكرانيا بنجاح على إقالة شوكين من منصب المدعي العام الأعلى في البلاد، مستشهدين بعمله غير الكافي للقضاء على الفساد، إلا أن شوكين أخبر جولياني قصة مختلفة وهي أنه تم طرده لإيقاف التحقيق في شركة الغاز الطبيعي الأوكرانية التي عينت هنتر بايدن كعضو مجلس إدارة منتدب، ولكن هذه القصة مليئة بالثقوب، ولم يقدم جيولياني ولا أي شخص آخر أي دليل على ارتكاب بايدن أو ابنه أي مخالفات فعلية.



وقال بايدن يوم الجمعة "لم يعط أي منفذ منفرد موثوق به أي مصداقية لتأكيده". "ليست واحدة واحدة، وبالتالي ليس لدي تعليق إلا أن الرئيس يجب أن يبدأ ليكون رئيسا".3



استمر جولياني في متابعة كلتا القصتين ومزاعم بايدن وما يسمى بالتواطؤ في انتخابات عام 2016، ويقول جولياني إنه التقى مرتين بخليفة شوكين في منصب المدعي العام، يوري لوتسينكو - في نيويورك في يناير 2019، ثم في وارسو في فبراير. وقال جولياني لشبكة سي إن إن إنه تعلم المزيد عن كلتا الحالتين من لوتسينكو، وأنه سمع أيضًا عن استياء لوتسينكو من طلب السفير الأمريكي المفترض بأن يتخلى عن بعض المحاكمات.



ووفقًا لشكوى المبلغين عن المخالفات، أثارت تفاعلات جولياني مع المسؤولين الأوكرانيين قلقًا لدى المسؤولين الأمريكيين حول "التحايل على عمليات صنع القرار في الأمن القومي".



في الواقع، أثارت تصرفات جولياني قلق عدد من المسئولين في وزارة الخارجية، مما دفع بعضهم إلى الإبقاء على المسافة بين عملهم وعمله، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر، على وجه التحديد، كانوا قلقين من أن التورط في جهوده يعني أنهم كانوا يتصرفون مع أجندة سياسية حزبية.



وقال جولياني لشبكة CNN هذا الأسبوع إنه لم يسمع قط بأي من هذه المخاوف. وقال "إذا كانوا سيشعرون بالضيق إزاء هذا، فكان يجب عليهم أن ينزعجوا من ذلك في يناير أو فبراير".