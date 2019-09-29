رئيس حي "الزيتون": منظر الطلبة في المقاهي "حرق دمي" (فيديو)

علق اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون في القاهرة، على الفيديو المُتداول له على السوشيال ميديا، والذي قام فيه بـ "تشميع" مقهى بسبب شرب الطلبة للشيشة بداخله.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن القيادة السياسية مهتمة بالشباب، ولا يجوز في هذه الفترة أن يُسمح بالطلبة دخول المقاهي، وتقديم الشيشة لهم، متابعًا: "دول أولادنا، البلد بتتبني وفي ناس بتدمر الشباب".

وواصل: "اتعصبت بشكل كبير، لما لقيت نفسي قدام شباب بيدمر، وأناشد كل أب وأم يتابعوا أولادهم وهما رايحين المدرسة ويسألوا أبنائهم ويتابعوهم في المدرسة".