905 آلاف جنيه مساعدات لغير القادرين في مطروح

أكد محافظ مطروح، حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مع مراعاة الحالات الإنسانية خاصة من المرضى وتقديم العلاج لهم، مع مد يد العون دائما لغير القادرين والتيسير عليهم.



وأوضح محافظ مطروح أن جميع الشكاوى الواردة إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والتواصل مع الجهات المعنية المختلفة تم حلها بنسبة كبيرة تيسيرا على المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.



وأضافت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمطروح، أنه تم صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين خلال الـ3 أشهر الماضية بإجمالي مبلغ 905 آلاف جنيه لـ1240 مواطنا منها تقديم مساعدات مالية شهرية لـ85 حالة بتكلفة 33 ألف جنيه، وتحويل 80 حالة للعلاج بمستشفيات خارج مطروح بتكلفة 292 ألف جنيه، ومساعدات علاجية شهرية لـ227 مستفيد بإجمالي 249 ألف جنيه ومساعدات مالية بتكلفة 325 ألف جنيه لـ877 مستفيدا.



وأكدت أنه تم حصر عدد الطلبات المقدمة والواردة بإدارة خدمة المواطنين خلال 3 أشهر، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى 753 حالة، تم الرد والاستجابة على نسبة 86% وتم التعامل مع الشكاوى الواردة على صفحة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بإجمالي عدد 374 طلبات بنسبة إنجاز 96% مع حرص المحافظة على المتابعة والرد ونهو جميع المشكلات والشكاوى الواردة من وزارة التنمية المحلية و"الواتس آب" و"صوتك مسموع" بنسبة إنجاز 100%، وبوابة مجلس الوزراء بنسبة إنجاز 93% وجاري متابعة ونهو كافة الشكاوى قيد الإجراء والرد على المواطنين تيسيرا عليهم.