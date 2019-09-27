عمال صن مصر يشاركون فى مليونية دعم الرئيس السيسى

قاد المهندس محمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة صان مصر، مئات العاملين بالشركة، اليوم الجمعة، في مليونية دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنصة بمدينة نصر، لتأكيد وقوف الشعب خلف مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد، لإحباط أي مخططات لمحاولة النيل من استقرار البلاد.



وجاءت المليونية لتأكيد الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل عدد من الدعوات التي أطلقتها عدة جبهات لها انتماءات سياسية ضد النظام المصري، حيث لم يكن أمام المصريين الشرفاء إلا النزول أمام المنصة بمدينة نصر لبث رسائل تؤكد دعم الرئيس ومساندة الدولة.



يأتى ذلك في إطار دفاع الشعب المصري عن كل ما يهدد الاستقرار ويؤثر على الأمن القومي.

