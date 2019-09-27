مظاهرات «في حب مصر» بجميع المحافظات: معاك يا ريّس

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات ترصد احتفالات المواطنين المصريين في عدد من الميادين والمحافظات.



وأظهر الفيديو حشودًا للمصريين في شوارع السويس، ومن أمام المنصة بمنطقة مدينة نصر، يهتفون مؤيدين الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلين: "كلنا معاك يا ريس.. وتحيا مصر".



وعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى القاهرة قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان في استقباله مئات المواطنين الذين رددوا هتافات مؤيدة له قرب الصالة الرئاسية بمطار القاهرة.