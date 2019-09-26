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هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة في حفل اختيار ملك جمال لبنان (صور)

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:34 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مساء أمس الخميس، حفل اختيار ملك جمال لبنان لعام 2019، وسط حضور عدد كبير من صفوة المجتمع والمشاهير.

وتألقت هيفاء خلال الحفل بفستان فضي مثير، وقدمت باقة مميزة من أفضل أغانيها التي رافقها في بعضها وصلات رقص استعراضية مع إحدى الفرق.

وذكرت بعض المصادر اللبنانية أن هيفاء وهبي، كانت مريضة قبل الحفل وتعاني من ارتفاع درجات الحرارة، ولكنها رغم ذلك أصرت على حضور الحفل والغناء فيه متناسية تعبها.

واختارت اللجنة المنظمة للحفل محمد صندقلي، للفوز بلقب ملك جمال لبنان لعام 2019، بعد منافسة مع 16 شابًّا في حفل انتخاب جرى في بيروت، بحضور حشد كبير من أهل الفن والإعلام، على رأسهم الفنانة المصرية نبيلة عبيد التي شاركت كعضو في لجنة التحكيم، والعارضة التونسية ليلى بن خليفة.

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