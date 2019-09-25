عمرو عبدالحميد يكشف أهمية مؤتمر "مصر في شرق أوسط متغير" المنعقد بالأمم المتحدة

أشاد الإعلامي عمرو عبدالحميد، بمؤتمر "مصر في شرق أوسط متغير"، الذي انعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ذكر أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لتبادل الآراء والنقاش حول القضايا الدولية ليس فقط بين الزعماء والرؤساء والقادة، بل هناك منصات بين كبار المتخصصين في السياسة الدولية.



وأضاف خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، والمُذاع عبر فضائية "TeN"، أن معهد الشرق الأوسط للفكر والدراسات الإستراتيجية عقد مؤتمر تحت عنوان "مصر في شرق أوسط متغير"، موضحًا أن هذا المركز يُعد من المعاهد التي تنتمي إلى مراكز الأبحاث التي تُساعد صانع القرار على اتخاذ القرارات المناسبة والضرورية في القضايا المناسبة.



وأشار إلى أن المركز يُعد أقدم مركز للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تأسس عام 1946 ومتخصص في الشرق الأوسط، وشارك في المؤتمر عدد من الخبراء المصريين، وكان بينهم خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، عبدالمنعم سعيد، وخبراء وباحثين آخرين.



وتابع: "ده حدث مهم وتقليد حميد لعدم اقتصار الجمعية العامة للأمم المتحدة على كلمات الرؤساء والزعماء فقط".