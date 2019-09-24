الباز يعلق على تسجيل صوتي لمحمد ناصر يسب فيه الهارب أيمن نور

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع صوتي مسرب للإخواني الهارب محمد ناصر، المذيع بقناة "مكملين"، وبين أحد الأشخاص، سب فيه "ناصر"، الهارب أيمن نور.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور": "الراجل بيتكلم على 30 مليون دولار راتبه في مكملين، هل يقدر محمد ناصر يطلع ويقول الـ30 مليون دولار دول بيعمل بيهم ايه، وبياخدهم عشان ايه".

وتابع: "محمد ناصر كله على بعضه ميساوييش 30 جنيه أصلا، والراجل قاعد يتكلم في 30 مليون دولار.. معرفش أيمن نور شعوره ايه لما يسمع التسجيل الصوتي دة، وأصدقائه بيشتموه بالشكل دة".