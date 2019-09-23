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شيرين عبدالوهاب توضح حقيقة حملها في حفلها بالسعودية (فيديو)

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:19 م
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
سناء إسماعيل
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ردت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على الشائعات التي نشرت مؤخرًا حول حملها من زوجها الفنان حسام حبيب.

وقالت "شيرين"، خلال إحيائها حفل غنائي في السعودية بمناسبة العيد الوطني السعودي: "أنا لست بحامل"، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.

وكانت شيرين قد قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أفضل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير خاصة أن الحفل جاء بعد غياب طويل.

وكانت شيرين قد اعتذرت عن إحياء العديد من الحفلات الفنية والمهرجانات بسبب سفرها للخارج مما زاد من انتشار شائعة حملها.

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