كواليس تصوير أغنية ختام مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

شارك عدد من نجوم الفن في أداء أغنية جماعية من المقرر طرحها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.



الأغنية تحمل اسم "سقفة"، وشارك عدد من النجوم في أدائها مثل كل عام.



ومن النجوم الذين شاركوا فيها الفنانة بشرى، وكندة علوش، وجميلة عوض، وأخرين.



وكان العام الماضي قد شهد إطلاق أغنية "العالم جونا"، والتي أداها عدد كبير من النجوم ولكنها لم تحقق نجاح أغنية ٣ دقات.



يذكر أن حفل المهرجان شهد إطلاق أغنية "حفلة سيما"، والتي قدمها الفنان أكرم حسني، مع فرقة استعراضية راقصة.