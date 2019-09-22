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أوتو

تويوتا تبيع 10 ملايين نسخة من "لاند كروزر"

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:43 م
جريدة الدستور
وكالات
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احتفلت شركة تويوتا بنجاحها في بيع النسخة رقم 10 ملايين من طراز لاند كروزر الشهير، ليحقق معدل مبيعات متواصل غير مسبوق على مستوى الشركة اليابانية منذ طرحه للمرة الأولى منذ 68 عاما.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن الظهور الأول لطراز لاند كروزر من تويوتا، كان في عام 1951، بتصنيع شركة تويوتا له ليكون السيارة الرسمية المستخدمة بجهاز الشرطة على مستوى اليابان.

ونشر الموقع الأمريكي مجموعة من اللقطات لمراحل تطور هذا الطراز المميز من تويوتا على مدار سنوات طرحه.

وقال "موتور وان" إنه بداية من الجيل الثاني من طراز لاند كروزر، بدأت شركة تويوتا في طرح موديلات هذا الطراز للاستخدام المدني، وكان هذا الجيل من الطراز باسم 20 Series.

وبدأت تويوتا في تصدير طراز لاند كروزر للسوق الأمريكية في عام 1957، وساهم ذلك في تحقيق الطراز لنجاح كبير على مستوى المبيعات، حتى شكلت نسبة تصدير هذا الطراز 32% من إجمالي صادرات اليابان في العام نفسه.

وعلى مدار 68 عاما، طرحت شركة تويوتا 14 موديلا مختلفا من طراز لاند كروزر، وتسعى للوصول للنسخة الـ 20 مليونا المباعة في أقرب وقت ممكن.

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