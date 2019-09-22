أديب يحرج الإخوان: لو حولنا القصر الرئاسي لمدرسة المسألة تنتهي؟

قال الإعلامي عمرو أديب، إن البلد حتى اليوم تدفع ثمن ما حدث في 2011، مؤكدًا ان ثورة يناير كانت عظيمة، لكنها أثرت سلبًا على البلد.



وأضاف خلال تقديم برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":" اللي نازل يهدم البلد عشان يحكم، مش عشان يحسن، والمواطنين هم اللي بيدفعوا التمن، المحلات بتقفل والبزنس بيقف".



ووجه أديب رسالة للغاضبين، قائلًا:"لو حولنا القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية لمدرسة أو مستشفى الموضوع يخلص؟ راضي يعني؟ هنعمله مدرسة، ومجلس الوزراء مستشفى، تخلص؟ لا مش هتخلص، لأنه عاوز يحكم".



وأردف:"فيه مظاهرات وناس غضبانة في الشارع، وفيه ناس بتقبض، والقبض ده ثابت بالدليل على تويتر وفيس بوك، إعلانات مدفوعة للفيديوهات عشان تنتشر، الملايين التي دفعت على الهاشتاج مش دي فلوس؟ ".

