أبوشقة: لن نسمح بالمساس بالرئيس والجيش والشرطة (فيديو)

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب يقف على مدار تاريخه إلى جوار الدولة المصرية، ولن يسمح بالمساس بالرئيس أو الجيش أو الشرطة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الهدف الحقيقي للعملاء هدم الدولة، كما حدث في 28 يناير 2011، حينما هُزمت الشرطة المصرية".



وأوضح أن الحزب نظم مؤتمرًا حاشدًا في طنطا الأحد الماضي، كشف فيه أكاذيب االجماعة الإرهابية.



وأتابع: " لابد أن نعيد إلى الأذهان ماحدث قبل 30 يونيو، وأذكر الناس بطوابير العيش والبوتجاز والبنزين"، مؤكدًا أن الشعب المصري عاش أيامًا من الفزع والرعب بعد أحداث 25 يناير، وكان مخططصا لضرب الجيش والشرطة، لافتا إلى أن عودة الشرطة لدورها الوطني وتصديها للإرهاب معجزة.