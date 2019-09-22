برنامج تدريبي لمعلمي اللغة الإنجليزية بشمال سيناء

شهد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، والقائم بأعمال مدير عام المديرية، حسين سلامة عرادة، اليوم الأحد، فعاليات "البرنامج الوطني لتدريب المعلمين" الذي أقيم بمدرسة "الشهيد عمرو أبو هندية" المتميزة للغات بالعريش، تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.



وأكد وكيل المديرية على أهمية مثل هذه البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات على مستوى المدارس، مما يساعد على مواكبة تطورات المناهج الدراسية، للمساهمة في تطوير التعليم مما يتناسب مع منظومة التعليم الحديثة.



وأكد استفادة المعلمين والمعلمات من هذا البرنامج، وانعكاس ذلك على العملية التعليمية.



حضر فعاليات البرنامج - الذي ينظمه توجيه اللغة الإنجليزية - مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم حمزة رضوان، وموجه عام اللغة الإنجليزية بشمال سيناء، صلاح الشحات، وعدد من موجهي اللغة الإنجليزية.



ويستهدف البرنامج رفع مستوى معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية بمحافظة شمال سيناء، وتدريب الحاصلين على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي للبرنامج الوطني لتدريب المعلمين "NTTP".