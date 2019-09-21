عمرو أديب يكشف تكلفة تمويل هاشتاج دعوات التظاهر في التحرير

قال الإعلامي عمرو أديب، إن صحف العالم الأجنبية أكدت كلامه حول أعداد المتظاهرين في القاهرة أمس الجمعة.



وأضاف خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، الصحف الأجنبية مثل رويترز، والجارديان ونيويورك تايمز، أكدت كلامه وأن القاهرة وبعض المحافظات، شهدت مظاهرات نادرة، بعد دعوات للتظاهر على الإنترنت لم تستمر.



وأوضح "أديب" أن دعوات التظاهر يمكن أن تؤدي إلى نزيف جديد، وهروب السياحة وإغلاق المحلات من جديد، وتوقف عجلة الحياة من جديد؛ معللا "لأننا لسنا أفضل من فرنسا، ومظاهرات أصحاب السترات الصفراء، والذين هدموا السياحة فيها".



وكشف "أديب" عن أن الأموال التي صرفت على هاشتاجات وإعلانات الدعوى للتظاهر، "تقدر بالملايين ولو كانوا أعطوها للناس كان أفضل من ذلك، ولكنهم يريدون أن يخسفوا بالبلد الأرض"، حسب قوله.