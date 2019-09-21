سيامة شمامسة جدد في إيبارشية المنيا

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، القداس الإلهي بكنيسة القديس مارجرجس بمطقة الفكرية - مركز أبوقرقاص المنيا.



وسيم الأنبا مكاريوس، خلال طقس القداس الإلهى، شمامسة جدد برتبة ابصالتس، كما تم ترقية البعض منهم لرتبة ايبذياكون.



من ناحية أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية في منتصف الشهر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر الجاري، وتنقطع الكنيسة عن الاصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة اسبوعيًا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 نوفمبر المقبل.





