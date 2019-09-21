الشهيد الحى ورجل الجلابية وملابش الشتاء.. أكاذيب الإخوان تفضح ثورتهم الوهمية

1- أبو جلابية يفضح فبركة الإخوان.. متظاهرو السويس هما هما متظاهرو الإسكندرية

















2- بصورة مفبركة.. قناة مكملين تروج لمظاهرات في ميدان التحرير

3- الشهيد الحي ينفي خير استشهاده

4- الملابس الشتوية تكشف تزييف قنوات الإخوان

ورصد المتابعون من المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي كذب القنوات التابعة للإخوان ومنهم قناة "الجزيرة" وقناة "مكملين" وأثبتوه بالدليل القاطع من خلال ظهور فيديوهات قديمة منذ ثورة ٢٥ يناير يظهر فيها المواطنين مرتديه الملابس الشتوية، ويتم بثها على شاشاتهم على أنها تظاهرت تحدث الآن.







حملة ضخمة من الأكاذيب والافتراءات تقودها قنوات الإخوان بالتعاون مع قناة الجزيرة القطرية، لزعزعة الاستقرار في مصر، والترويج كذبًا بأن هناك تظاهرات ضخمة في العديد من الميادين والمحافظات المصرية.لم تتورع الجزيرة وحلفاؤها من اللجوء للكذب والتزوير واستخدام مشاهد وفيديوهات من تظاهرات قديمة، وإعادة بثها مرة أخرى على أنها تحدث الآن في الميدان.وبمتابعة الجزيرة وقنوات الإخوان تم رصد 4 مشاهد تثبت فبركة الإعلام الإخواني والجزيرة لكل مشاهد التظاهرات التي تعرضها على شاشتها، وكان من أبرزها الآتي:-حيث ظهر رجل يرتدي "جلابية" ويحمل هاتف محمول،في الفيديوهات المعروضة للتظاهرت من محافظة الإسكندرية على شاشاة الجزيرة، لتعيد القناة نشر الفيديو ذاته لنفس الرجل على أنها مظاهرة من السويس، ما يؤكد فبركة الفيديوهات.ونشرت قناة "مكملين" الإخوانية، صور وفيديوهات لتظاهرات زعمت أنها في ميدان التحرير أمس.والحقيقة أن الصورة المتداولة لا تتعلق بأى تظاهرات علي الإطلاق، والصورة ترجع لشهر يوليو 2019 لفوز المنتخب المصري على نظيره زيمبابوي، فى أولى مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نسختها الـ32، ما يؤكد نهج الإخوان في نشر الأكاذيب وتزويرالحقائق.حاولت الجماعة الإرهابية أن ترفع مستوى الكذب والتضليل، عن طريق إعلان وفاة أشخاص برصاص قوات الأمن، لكنّها فشلت في هذا الأمر فلم يسمح المصريون لتلك الجماعة أن تبث سمومها وأن تزرع الفتنة من جديد في الوطن.فبعدما أعلنت الجزيرة وفاة "أحمد أبو ليلة" الشهيد الحي، خرج ليكشف عن أنّ ماتمّ تداوله هو أخبار كاذبة وأنّه حي يرزق ولم يمت، لتنكشف أكاذيب القنوات الإخوانية.